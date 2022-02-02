Американский сенатор Хоули призвали Белый дом объяснить целесообразность вступления Украины в НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

2 февраля 2022, 21:21 Источник: РИА "Новости"

сенат США, pixabay.com

Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули обратился к администрации президента США Джо Байдена с просьбой прояснить целесообразность поддержки вступления Украины в Североатлантический альянс.

Джош Хоули в письме на имя госсекретаря США Энтони Блинкена подчеркнул, что поддерживает отправку помощи на Украину, в которой страна нуждается для "самозащиты". Он, однако, полагает, что оправдание "вступления в войну с Россией" лежит вне интересов США.

Сенатор напомнил, что ранее президент Байден объявил о том, что в Европу будет направлено больше вооруженных сил, если Россия "вторгнется" на Украину. По мнению Хоули, такой шаг может ослабить способность вооруженных сил Соединенных Штатов готовить и модернизировать силы для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости