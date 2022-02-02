Столтенберг приветствует решение США направить дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что приветствует решение властей Соединенных Штатов Америки направить дополнительные силы на территории Германии, Польши и Румынии.
По словам Йенса Столтенберга, данный шаг усилит способность НАТО к сдерживанию и обороне. Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что эти силы дополнят другие недавние усилия Соединенных Штатов Америки для общей обороны, в частности, выделение 8,5 тысячи человек для Сил реагирования НАТО, а также передачу под командование организации авианосной группы и авианосца Harry Truman в акватории Средиземного моря.
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