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США в ближайшие дни перебросят в Европу около двух тысяч военных

, 19:57 Источник: РИА "Новости"

США в ближайшие дни перебросят в Европу около двух тысяч военных
военный, pixabay.com

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в рамках брифинга в среду, 2 февраля, заявил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни дополнительно перебросят в Европу около двух тысяч военных.

По словам Джона Кирби, речь идет, в частности, о переброске частей 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса.

Официальный представитель Пентагона также уточнил сегодня, что все эти военные идут в дополнение к 8 500 американским военнослужащим, которые в настоящий момент находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

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