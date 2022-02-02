США в ближайшие дни перебросят в Европу около двух тысяч военных

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в рамках брифинга в среду, 2 февраля, заявил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни дополнительно перебросят в Европу около двух тысяч военных.
По словам Джона Кирби, речь идет, в частности, о переброске частей 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса.
Официальный представитель Пентагона также уточнил сегодня, что все эти военные идут в дополнение к 8 500 американским военнослужащим, которые в настоящий момент находятся в состоянии повышенной боевой готовности.
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