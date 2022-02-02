Представитель Пентагона Кирби допустил отправку сил США на Украину

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2 февраля 2022, 18:52 Источник: РИА "Новости"

Пентагон, pixabay.com

Представитель Пентагона Джон Кирби в среду, 2 февраля, допустил, что дополнительные силы Соединенных Штатов Америки в Европе могут быть направлены на территорию Украины для "содействия эвакуации".

Напомним, ранее Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки в скором времени отправят дополнительные силы на территории Румынии, Польши и Германии. По его словам, американские военнослужащие направляются в регион "не навсегда".

Представитель Пентагона сегодня также подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, конфликт вокруг Украины по-прежнему не является неизбежным.

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