Канада перебросила инструкторов-снайперов на запад Украины

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2 февраля 2022, 17:36 Источник: CBC

флаг Канады, pixabay.com

В среду, 2 февраля, стало известно, что Канада перебросила в западные районы Украины шестьдесят из двухсот своих военнослужащих, которые в настоящий момент дислоцированы на территории страны.

Командующий канадскими силами на Украине подполковник Люк-Фредерик Жильбер заявил, что военнослужащие, среди которых, в частности, инструкторы-снайперы, находились в Одессе, Николаеве, Десне, Борисполе и Старом.

Жильбер не уточнил места новой дислокации военных, однако подчеркнул, что теперь их разместили к западу от Днепра. По словам командующего канадскими силами, эта переброска мотивирована "угрозой российского вторжения" на украинскую территорию.

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