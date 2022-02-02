Ушаков заявил, что телефонный разговор Путина и Джонсона запланирован на вечер среды

Аргументы Недели → Политика 13+

2 февраля 2022, 16:34 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоится в среду.

Юрий Ушаков в рамках разговора с журналистами уточнил, что телефонная беседа Владимира Путина с Борисом Джонсоном намечена на вечер 2 февраля.

По словам помощника президента Российской Федерации, политики еще раз пройдутся по ключевым вопросам европейской повестки дня. Стороны коснутся внутриукраинского урегулирования, а также обсудят комплексные предложения по предоставлению долгосрочных гарантий обеспечения безопасности России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости