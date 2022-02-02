Косачёв считает провалом встречу в Киеве 1 февраля Зеленского и Джонсона

Аргументы Недели → В мире 13+

2 февраля 2022, 11:15 Источник: Константин Косачёв

Б. Джонсон и В. Зеленский, офис президента Украины

Британский премьер Борис Джонсон прилетал в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. 1 февраля на сайте украинского президента появилась информация о переговорах Зеленского с Джонсоном.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв назвал встречу президента Украины и премьер-министра Великобритании провальной и безрезультатной. "... в Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским", - пояснил свою оценку встрече Зеленского и Джонсона российский политик. "Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю", - заключил Косачёв.

Сенатор написал в соцсети, что вчера были "две главные европейские встречи - в Москве Путина и Орбана, в Киеве Зеленского и Джонсона", "обсуждались судьбы Европы".

Косачёв отметил, что и премьер Венгрии Виктор Орбан, и Джонсон именуют себя миротворцами.

"В первом случае миссия явно удалась, поскольку в Москве собрались два лидера, отстаивающих национальные интересы своих стран не в противовес, а в увязке с интересами общеевропейскими. Поэтому и достигнуты конкретные договорённости, которые будут работать годы и десятилетия вперёд", - сравнил встречи политик.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости