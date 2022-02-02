Швеция направит около 5,5 миллиона долларов в фонд «укрепления устойчивости» юго-востока Украины

Швеция намерена направить в фонд "укрепления устойчивости" юго-востока Украины, созданный совместно с Великобританией, США, Канадой и Швейцарией, 50 миллионов шведских крон (около 5,5 миллиона долларов).
Глава шведского Министерства по делам сотрудничества Матильда Эрнкранс отметила, что Стокгольм, перечислив 50 миллионов крон в фонд, еще раз продемонстрирует солидарность Швеции с Украиной, а также непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.
Подчеркивается, что фонд создан в целях укрепления способности Украины "противостоять российской агрессии на юго-востоке", а также призван повысить качество общественных услуг в стране, расширить диалог и инклюзивное экономическое развитие.
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