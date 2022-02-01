Сергей Марков: Зеленский уже несколько дней выступает против своего начальника Байдена

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1 февраля 2022, 21:32 Источник: facebook.com/sergey.markov.5

Фото: twitter.com/hstv_official

Политолог Сергей Марков на своей страничке в Facebook поделился мнением о возможных причинах наступивших противоречий между Киевом и Вашингтоном.



Сергей Марков, политолог:



- Зеленский уже несколько дней выступает неожиданно против своего начальства. Против США и Байдена. США говорят, что вторжение войск России неминуемо. А Зеленский упорно говорит, что прямой угрозы вторжения войск России нет. В чем причина расхождения между Зеленским и Вашингтоном? Есть несколько версий. Киевская, Московская, Вашингтонская и Европейская.



1. Киевская версия. Якобы есть тайный сговор Москвы и Вашингтона. По этому сговору Россия снижает напряженность в обмен на то, что Вашингтон принуждает Киев к выполнению Минских соглашений. А Киев не хочет, потому что это разрушает всю современную там политическую модель. Якобы нагнетание военной напряженности происходит по согласованному Вашингтоном и Москвой сценарию. А Киев против тайного сговора Москвы и Вашингтона.



2. Московская версия. Якобы Вашингтон подталкивает Киев к войне на Донбассе. А вся истерическая реакция Вашингтона должна подготовить мировое общественное мнение к тому, что если война началась, то виновата в этом Россия. А Зеленский, когда выступает против идеи Вашингтона о том, что Россия вот-вот начнет войну, — Зеленский просто таким образом пытается отползти от уготованной ему роли жертвы на священной войне против России, которую ему приговорили в Вашингтоне.



3. Вашингтонская версия. Якобы Зеленский просто ошибается. Он вообще много ошибается. И он все больше и больше ошибается. Например, не хочет передавать контроль над судебной системой иностранцам. Не хочет давать контроль над всеми государственными корпорациями иностранцам тоже. Но ничего. Он подумает и все осознает и все сделает правильно. Уже много раз такое было, когда он что-то такое выдумывал и шел не туда. А потом все равно все делал правильно. И сейчас Зеленский все сделает как надо. Вашингтон и Киев союзники. Вашингтон все лучше знает.



4. Европейская версия. Якобы понять ничего невозможно. Якобы полное безумие. Мы понимаем, что Россия во всем виновата всегда и навсегда. Но что будет, мы не понимаем совсем. Москва и Вашингтон и Киев уже как-то совсем исхитрились в своих суперкомбинациях. Но увы, сделать все равно ничего нельзя. Европа не самостоятельна и не может решать кризисы в Европе. Поэтому будем ждать и ничего не делать пока.



В какой версии больше логики и суровой правды жизни?





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