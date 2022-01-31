Постпред Украины при ООН Кислица заявил, что Киев не планирует военного наступления в Донбассе или Крыму

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица заявил вечером в понедельник, 31 января, что страна не планирует военного наступления в Донбассе или Крыму.
Сергей Кислица в рамках заседания Совета безопасности ООН подчеркнул, что Украина не собирается начинать военное наступление в Донбассе, Крыму или где-либо еще.
Постоянный представитель страны при Организации Объединенных Наций добавил, что Киев не видит альтернативы мирному разрешению текущего конфликта, восстановлению суверенитета, а также территориальной целостности.
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