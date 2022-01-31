Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков заявил, что учения с Россией никому не угрожают

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31 января 2022, 20:40 Источник: РИА "Новости"

военный, pixabay.com

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в понедельник, 31 января, заявил, что российско-белорусские учения носят оборонительный характер и никому не угрожают.

Валентин Рыбаков в рамках заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, которое состоялось ранее сегодня, подчеркнул, что совместные учения России и Белоруссии не представляют никакой угрозы для европейских партнеров или соседних государств.

Отметим, что основная часть маневров пройдет на территории Белоруссии 10-20 февраля.

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