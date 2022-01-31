Премьер Венгрии Орбан заявил, что во время визита в РФ 1 февраля намерен добиться увеличения поставок газа

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31 января 2022, 16:55 Источник: Radio Kossuth

флаг Венгрии, pixabay.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан днем в понедельник сообщил, что во время запланированного на вторник, 1 февраля, официального визита в Россию намерен добиться увеличения поставок газа.

Виктор Орбан в ходе разговора с журналистами 31 января подчеркнул, что также планирует рассмотреть в рамках разговора с главой РФ Владимиром Путиным весь спектр венгерско-российских отношений.

По словам премьер-министра Венгрии, Будапешт твердо настроен на сбалансированные экономические отношения с Москвой.

Напомним, ранее глава венгерского Минобороны Тибор Бенке заявил, что страна не считает целесообразным размещение на своей территории дополнительных сил НАТО.

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