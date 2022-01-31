Премьер Великобритании Джонсон 31 января поговорит по телефону с Путиным

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31 января 2022, 16:00 Источник: Reuters

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон,Tejas Sandhu/Keystone Press Agency

Днем в понедельник, 31 января, стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует сегодня провести телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

О грядущих телефонных переговорах Бориса Джонсона и Владимира Путина сообщил журналистам представитель британского премьера. Согласно последней информации, в рамках беседы стороны обсудят ситуацию, которая сложилась вокруг Украины.

Напомним, ранее сегодня посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин подтвердил данные о том, что руководитель Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес посетит Москву.

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