Посол РФ в Лондоне Келин подтвердил визит британского министра обороны Уоллеса в Москву

Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин днем в понедельник, 31 января, подтвердил информацию о том, что руководитель британского Министерства обороны Бен Уоллес посетит Москву.
Андрей Келин уточнил, что Бен Уоллес собирается в Москву, несмотря на агрессивную риторику официального Лондона в последние дни.
Напомним, ранее сотрудники канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона заявили, что главы Министерства иностранных дел и Министерства обороны Лиз Трасс и Бен Уоллес в ближайшие дни посетят столицу России для проведения переговоров.
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