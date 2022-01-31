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Посол РФ в Лондоне Келин подтвердил визит британского министра обороны Уоллеса в Москву

, 15:12 Источник: Россия 24

Посол РФ в Лондоне Келин подтвердил визит британского министра обороны Уоллеса в Москву
глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, Marquardt,Christian/Keystone Press Agency

Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин днем в понедельник, 31 января, подтвердил информацию о том, что руководитель британского Министерства обороны Бен Уоллес посетит Москву.

Андрей Келин уточнил, что Бен Уоллес собирается в Москву, несмотря на агрессивную риторику официального Лондона в последние дни.

Напомним, ранее сотрудники канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона заявили, что главы Министерства иностранных дел и Министерства обороны Лиз Трасс и Бен Уоллес в ближайшие дни посетят столицу России для проведения переговоров.

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