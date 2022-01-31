Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет попросить Владимира Путина «отойти от пропасти»

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31 января 2022, 14:34 Источник: "Интерфакс"

Борис Джонсон, Pool/Keystone Press Agency/globallook.com

Британский премьер Борис Джонсон рассказал, какие темы хотел бы затронуть в разговоре с Владимиром Путиным, который планируется провести в ближайшие дни.

«Я собираюсь сказать президенту Путину, что нужно отойти от пропасти. России нужно сделать это»,- сказал Джонсон в понедельник, выступая перед журналистами.

По словам премьера Британии, любое российское вторжение на Украину, даже незначительное по масштабам, будет катастрофой.

«Это было бы катастрофой для всего мира. И в то же время - катастрофой непосредственно для России»,- заявил Джонсон.

В воскресенье премьер Великобритании сказал, что после доклада военного руководства страны о ситуации на украинской границе картина происходящего вызывает у него «все больше беспокойства». Он призвал начать переговоры с Россией, чтобы «избежать безрассудного и катастрофического вторжения».

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