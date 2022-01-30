Виктория Нуланд: превентивное введение санкций против России, до ее «вторжения» на Украину, не имеет смысла

Аргументы Недели → Политика 13+

30 января 2022, 21:40 Источник: ТАСС

Виктория Нуланд, Alex Brandon /globallook.com

Превентивное введение санкций против России, до ее возможного «вторжения» на Украину, бессмысленно. Об этом в эфире телекомпании CBS заявила в воскресенье заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Ранее сегодня сенатор Риш, входящий в группу по разработке законопроекта о санкциях, сообщил, что возможно их превентивное применение, не дожидаясь «нападения» России на Украину.

«Сдерживание лучше всего работает тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что конкретно мы собираемся делать. Так что мы сказали, что это будут экономические меры, мы говорили об экспортном контроле, мы говорили о новых санкциях против российских элит, но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным»,- заявила Нуланд, выразив свое несогласие с сенатором.

Заместитель госсекретаря при этом подчеркнула, что санкции в случае их применения нанесут «мощный удар» не только по российским элитам, но и рядовым гражданам страны.

«Если он [президент РФ Владимир Путин] двинется на Украину, он сильно их почувствует, как почувствует их и российский народ с точки зрения своей экономики. Они нанесут по ним мощный удар»,- заявила Нуланд.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости