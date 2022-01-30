Разработчик антироссийских санкций в сенате США Риш заявил, что они могут быть введены, не дожидаясь «вторжения» РФ на Украину

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30 января 2022, 20:03 Источник: "Интерфакс"

Роберт Менендес, Alex Brandon /globallook.com

Сенаторы США близки к тому, что прийти к соглашению по поводу законопроекта о санкциях против России на случай ее «вторжения» на территорию Украины. Об этом заявили сегодня, выступая в эфире телеканала CNN представители группы разработчиков документа сенаторы Роберт Менендес и Джеймс Риш. Причем последний подчеркнул, что ограничения могут быть введены превентивно.

«Я бы сказал, что мы уже на финишной прямой, и надеюсь, мы сможем успешно завершить дело. Нет сомнений в том, что перед нами невероятная поддержка Украине со стороны обеих партий и невероятно твердая двухпартийная решимость причинить серьезные последствия России в случае ее нападения на Украину, а в некоторых случаях — и за то, что она уже сделала», — заявил демократ Роберт Менендес.

Его коллега по комиссии Сената США по международным отношениям республиканец Джеймс Риш, отвечая на вопрос, идет ли речь о санкциях лишь в случае нападения России на Украину или они могут быть введены «заранее», сказал, что обсуждается «комбинация и того, и другого».

Ранее сообщалось, что американская New York Times высказала мнение, что введение новых антироссийских санкций США может привести к разрушению мировой финансовой системы.

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