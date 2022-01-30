Лавров: Запад понимает, что Украина не внесет никакого вклада в укрепление безопасности НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

30 января 2022, 14:03

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Североатлантический альянс хочет затянуть Украину. По его словам, НАТО сдвигается все восточнее.

«Каждый раз получается, что линия, которую страны НАТО должны оборонять, сдвигается всё восточнее. Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть»,- пояснил дипломат в программе «Воскресное время» на Первом канале.

Лавров отметил, что Украина не внесет никакого вклада в укрепление безопасности НАТО. Министр добавил, что это понимают все западные страны. При этом он уточнил, что вступление Киева в альянс «реально подорвет отношения Запада с Россией, поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран».

Ранее Лавров рассказал, что Россия отправит официальный запрос в НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости