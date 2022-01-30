Лавров сообщил о намерении РФ отправить в НАТО и ОБСЕ запрос об обязательствах по безопасности

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30 января 2022, 12:52 Источник: Первый канал

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва отправит официальный запрос в НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

Лавров уточнил, что запрос будет направлен 30 января. По его словам, странам-членам альянса и ОБСЕ необходимо объяснить, почему они намерены или не намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

Министр отметил, что их ответ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее Лавров выразил мнение, что в ответе США по гарантиям безопасности нет позитивной реакции по главному вопросу.

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