Лавров: Россия хочет добрых отношений с США, как и с любой другой страной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва хочет «добрых» и «равноправных» отношений с Соединенными Штатами. По его словам, у РФ тоже есть свои интересы.
Лавров отметил, что Россия хочет «добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира». Дипломат добавил, что Владимира Путин уже говорил о позиции Москвы американскому коллеге Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 г. подтвердил именно такой настрой.
«Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется»,- продолжил министр в программе «Воскресное время» на Первом канале.
Глава МИД подчеркнул, что у России есть свои интересы, как и у США.
Ранее Лавров рассказал, что Москва намерена сделать основной упор на разъяснение «лукавой позиции» Запада о невозможности гарантировать нерасширение НАТО.
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