Лавров: Россия будет делать основной упор на разъяснение «лукавой позиции» Запада о невозможности нерасширения НАТО

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27 января 2022, 16:21 Источник: ТАСС

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена сделать основной упор на разъяснение «лукавой позиции» западных стран о невозможности гарантировать нерасширение НАТО.

«Если про 1990-е годы нам объясняли (речь идет о вступлении новых членов в альянс) отсутствием письменных обязательств о нерасширении НАТО, теперь эти письменные обязательства у нас есть. Они были подтверждены в рамках ОБСЕ не единожды, в том числе на высшем уровне. Мы сейчас будем делать основной упор на разъяснение этой лукавой позиции наших западных коллег»,- пояснил дипломат.

Лавров считает, что Запад в вопросе о нерасширении НАТО сознательно замалчивает принцип, согласно которому нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других. По его словам, ни Стамбульская, ни Астанинская декларации в речи зарубежных стран не упоминаются. Министр отметил, что Россия такое положение принять не может.

«… когда мы предъявляем не устные обещания, а письменные документы, под которыми подписались лидеры всех стран, входящих в ОБСЕ, включая президента США - Стамбульская декларация 1999 года, Астанинская декларация 2010 года,- нашим западным партнерам приходится уже выкручиваться из более серьезной ситуации»,- добавил глава МИД.

Ранее Лавров выразил мнение, что в ответе США по гарантиям безопасности нет позитивной реакции по главному вопросу.

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