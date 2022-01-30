Аналитик Оленченко поддержал мнение Трампа об одной из причин кризиса вокруг Украины

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30 января 2022, 11:37 Источник: RT

Дональд Трамп, фото: CNP/AdMedia/ globallookpress.com

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что одной из причин напряженной ситуации на Украине является бескорыстная помощь Вашингтона европейским странам.

Оленченко уточнил, что во внешней политики США существует две большие группировки: изоляционисты и экспансионисты. Специалист пояснил, что первых олицетворяет Трамп и большая часть его Республиканской партии. По его словам, аргументация бывшего американского лидера состоит в том, что Вашингтону предпочтительнее сосредоточиться на своих внутренних проблемах. Он назвал «справедливыми» слова политика о том, что при поддержке нынешнего украинского режима Штаты несут большие финансовые расходы и теряют авторитет в мире.

«В этом плане Трамп абсолютно прав, что нынешнее украинское руководство является по своему характеру иждивенческим и не демонстрирует самостоятельной политики»,- резюмировал эксперт RT.

Ранее Трамп утверждал, что при нем европейские союзники по НАТО «платили за защиту своих границ».

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