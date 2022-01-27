Экономист Хазин: США «обнулят самые страшные санкции» против России из-за угрозы своей экономике

Аргументы Недели → Политика 13+

27 января 2022, 20:55 Источник: Экономика сегодня

флаг США, фото: pixels.com

Экономист Михаил Хазин заявил, что США сами «обнулят» введенные против России санкции. По его словам, «апокалиптические настроения», которые вызваны угрозой Вашингтона навредить Москве «самыми страшными ограничениями», безосновательны.

«Ребята, мы вам сейчас тут тихо-тихо выдадим некую прошивочку, вы ее используйте и все будет работать, вы только нам денежку платите. Вот так просто сами же американцы и обнулят свои самые страшные санкции. Ничего сверхъестественного, простейшие законы рынка»,- высказал он.

Хазин считает, что США никогда не смогут превысить «уровень ущерба для себя». Специалист уверен, что Вашингтон уже «через пару дней» захочет продолжить сотрудничество с РФ на прежних основаниях, но не будет придавать данный факт огласке. Эксперт отметил, что американская экономика стремительно «скукоживается».

«Этот факт болезненно отражается на политике страны, поскольку еще пять лет назад американская сторона могла вводить санкции без значительных потерь»,- резюмировал Хазин.

Ранее политолог Кирилл Коктыш выразил мнение, что санкции США против президента России Владимира Путина стали бы «настоящим основанием для начала войны».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости