Дмитрий Медведев: Меркель была для России непростым, но конструктивным партнером

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27 января 2022, 14:52 Источник: Источник: ТАСС

Ангела Меркель, фото: Odd Andersen, globallookpress.com

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, в интервью российским СМИ рассказал, что Ангела Меркель на посту канцлера ФРГ была для Москвы непростым, но конструктивным и понятным партнером.

Медведев отдельно объяснил каждое из озвученных им определений.

Конструктивным — потому что с ней всегда можно было искать какие-то компромиссы. Понятным — потому что она слышала аргументы. Непростым — потому что она очень часто занимала позицию, которая сильно отличалась от нашей, особенно после 2014 года.

Дмитрий Медведев считает, что после ухода Меркель с поста канцлера возник определенный дефицит кадров. Поэтому понятно, что сейчас все смотрят за тем, кто будет лидировать в Европе, как будет развиваться политика ФРГ.

Не мог не отметить Медведев и то, как на посту лидера страны Меркель много и продуктивно трудилась. «Для Германии она была хорошим канцлером. Так что, мне кажется, она сейчас может не то чтобы почивать на лаврах, но отдыхать с чувством выполненного долга», — с уверенностью сказал он.

При этом, по оценке политика, возможная новая должность экс-канцлера зависит от ее собственного желания. Если Меркель себя видит на каком-то международном посту, наверное, она могла бы быть востребована в этом качестве.

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