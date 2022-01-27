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Полковник в отставке Литовкин об отказе Путина участвовать в Мюнхенской конференции: «Ставит на место»

, 13:48 Источник: Источник: ОСН

Полковник в отставке Литовкин об отказе Путина участвовать в Мюнхенской конференции: «Ставит на место»
В. Путин, фото с сайта Кремля

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что отказ президента от участия Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году — логичен. По его мнению, Владимир Путин отказался, потому, что «бесполезно с ними разговаривать, они слушают, но не слышат».

Эксперт в беседе с Общественной службой новостей добавил, что НАТО — это ошейник на шее Европы, который завязали американцы.  По его оценке, США управляют Европой с помощью НАТО. Поэтому нужно совершать определенные действия, которые заставят американцев отвечать на озабоченности России.

«Пройдет несколько дней, и мы поставим их на место не только словами, но и своими действиями», — считает Виктор Литовкин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в этом году не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Конференция впервые за два года должна пройти в очном формате 18-20 февраля

 

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