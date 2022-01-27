Песков: Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в этом году не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Конференция впервые за два года должна пройти в очном формате 18-20 февраля.
На вопрос, есть ли в графике российского президента такой пункт, Песков ответил «нет».
Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962 года.
В историю вошла мюнхенская речь Путина, которую он произнес в 2007 году. Тогда жесткой критике Путин подверг внешнюю политику США и выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
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