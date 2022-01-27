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Песков: Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции

, 12:18 Источник: Источник: РИА Новости

Песков: Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции
В. Путин, фото с сайта Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в этом году не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Конференция впервые за два года должна пройти в очном формате 18-20 февраля.

На вопрос, есть ли в графике российского президента такой пункт, Песков ответил «нет».

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962 года.

В историю вошла мюнхенская речь Путина, которую он произнес в 2007 году.  Тогда жесткой критике Путин подверг внешнюю политику США и выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

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