Депутат Затулин: Запад различными санкциями, в том числе против «Северного потока — 2», «пугает Россию»

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27 января 2022, 10:58 Источник: RT на русском

Константин Затулин, фото: vk.com/komanda_zatulina

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил мнение, что Запад различными санкциями, в том числе против «Северного потока — 2», «пугает Россию».

По словам Константина Затулина, Запад различными санкциями «пугает Россию», проект «Северный поток — 2» интересен в первую очередь Европе. Парламентарий прокомментировал RT заявление Госдепа о том, что США не допустят запуска «Северного потока — 2» в случае эскалации вокруг Украины.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс в эфире National Public Radio сообщил, что администрация США не допустит запуска газопровода «Северный поток — 2» в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.

Затулин напомнил, что «Россия не из пугливых и не собирается нападать на Украину». «Другое дело, что это поведение России, основанное на нашей роли как гаранта минских договорённостей, не означает вседозволенности для Украины и карт-бланша для того, чтобы сама Украина напала на ДНР и ЛНР», — отметил парламентарий.

Власти США решили не вводить санкции против президента РФ Владимира Путина.

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