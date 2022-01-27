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Армен Гаспарян: письменный ответ США России — «коллективный труд» всех представителей администрации Байдена

, 10:40

Армен Гаспарян: письменный ответ США России — «коллективный труд» всех представителей администрации Байдена
Армен Гаспарян, фото из соцсети Вконтакте

Политолог Армен Гаспарян считает, что письменный ответ США на предложения России по гарантиям безопасности стало «коллективным трудом»  посла США Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена, президента США Джозефа Байдена под заголовком «Давайте мы не будем его разглашать».

Гаспарян в стриме RT «Летучка» сказал, что «никогда не думал, что в мировой политике возможен сюжет «Дядя Фёдор, кот Матроскин и Шарик пишут письмо родителям дяди Фёдора». По его словам, судя по тому, что из этого послания оглашено, это «коллективный труд». Как думает политолог, в этом «пёстром полотне» «что-то написал посол США Салливан, что-то додумал Блинкен, что-то вписал, наверное, Байден, приходя в сознание на какие-то минуты».

Блинкен ранее заявил, что в ответе США на предложения России по гарантиям безопасности есть «очень позитивные вещи».

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