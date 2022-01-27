Сенатор Пушков: отказ США от статуса гегемона позволит им наладить отношения с Россией

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27 января 2022, 10:09 Источник: РИА Новости

Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ США от статуса гегемона позволит им наладить отношения с Россией. Он подчеркнул, что отношения между Россией и США не изменятся до тех пор, пока не утвердится новый мировой порядок.

Пушков отметил, что США — это гегемон, постепенно теряющий позиции в мире. По его словам, они хотят подчинять себе практически всю Европу, отбросив РФ на окраину. Сенатор подчеркнул, что отношения между США И Россий не изменятся до тех пор, пока Вашингтон не лишится доминирующей позиции.

По мнению Пушкова, такой сценарий маловероятен, потому что американцы не готовы отдать управление миром кому-то другому.

Парламентарий подчеркнул, что сокращение собственных возможностей толкает США к настойчивому использованию военно-политических средств, а это, в свою очередь, накаляет обстановку внутри страны и за ее пределами.

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