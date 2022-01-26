Блинкен заявил, что в ближайшие дни на Украину прибудут новые поставки военного снаряжения из США

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед журналистами в среду, 26 января, заявил, что новые поставки военного снаряжения из Штатов в ближайшие дни прибудут на территорию Украины.
Энтони Блинкен заявил, что позже на этой неделе на Украину доставят три партии американской военной помощи.
Глава Госдепа отметил, что на прошлой неделе Конгресс был уведомлен о намерении американских властей поставить на украинскую территорию вертолеты Ми-17 и добавил, что сейчас эти аппараты российского производства находятся на хранении у Пентагона.
По словам Блинкена, Вашингтон надеется, что предназначенные для отправки в Европу силы задействовать не придется.
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