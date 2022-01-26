Агентство dpa сообщило, что в ответе НАТО по гарантиям «нет серьезных уступок»

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26 января 2022, 21:50 Источник: dpa

флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image/www.imago-images.de

В ответе НАТО на предложения России по гарантиям безопасности "нет серьезных уступок". Соответствующую информацию предоставило в среду агентство dpa со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

Ранее сегодня Министерство иностранных дел России сообщило, что получило ответ американской стороны на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Агентство dpa, отметило, что, по словам дипломатов, в ответе Вашингтона не содержится серьезных уступок. По утверждению источников, в США заявили, что ключевые требования российской стороны "неприемлемы" для Североатлантического альянса.

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