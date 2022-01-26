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The Daily Telegraph сообщает, что Британия и США могут отправить по тысяче военных в Румынию, Болгарию и Венгрию

, 21:01 Источник: Daily Telegraph

The Daily Telegraph сообщает, что Британия и США могут отправить по тысяче военных в Румынию, Болгарию и Венгрию
военный, pixabay.com

Великобритания и Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправки по одной тысяче военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию. Об этом в среду сообщило издание The Daily Telegraph.

Согласно последней информации, сформированные таким образом ударные группы примерно будут соответствовать тем, которые в настоящий момент размещены на территории стран Балтии и в Польше.

Осведомленные источники подтвердили газете, что Великобритания рассматривает возможность отправки дополнительных военных сил в Восточную Европу, но, вероятно, речь идет об их размещении на северо-восточном фланге альянса, нежели чем на юго-восточном.

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