The Daily Telegraph сообщает, что Британия и США могут отправить по тысяче военных в Румынию, Болгарию и Венгрию

Великобритания и Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправки по одной тысяче военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию. Об этом в среду сообщило издание The Daily Telegraph.
Согласно последней информации, сформированные таким образом ударные группы примерно будут соответствовать тем, которые в настоящий момент размещены на территории стран Балтии и в Польше.
Осведомленные источники подтвердили газете, что Великобритания рассматривает возможность отправки дополнительных военных сил в Восточную Европу, но, вероятно, речь идет об их размещении на северо-восточном фланге альянса, нежели чем на юго-восточном.
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