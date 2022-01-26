Кадыров: заявление по действиям на Украине сделано мною как обычным человеком, не вижу себя президентом РФ или министром

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26 января 2022, 11:04 Источник: Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что высказывание по Украине является его личным мнением, как блогера, как обычного человека. Кадыров во время своей пресс-конференции в конце прошлого года заявил, что если Владимир Зеленский со своим офисом продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России.

Заявление чеченского лидера получило широкий общественный резонанс.

Теперь Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале и объяснил, что он в соцсетях говорил с подписчиками о том, какой хочет видеть свою страну, какие внешние угрозы его беспокоят.

По его мнению, "точно так же, как и в свое время в случае с терроризмом в Сирии, Россия должна защищать свои интересы, пока не пришлось их отстаивать на своей же территории". "Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь",- убежден он.

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"И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как Главы Чеченской Республики. Об этом я уже не раз упоминал. Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не дает... И это заявление, повторяюсь, сделано мною как блогером, как обычным человеком",- уточнил Кадыров. Глава Чечни повторил, что говорил ранее: "...не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве - ни в качестве президента, ни в качестве министра. Мое место здесь, в Чеченской Республике". "Отсюда я никуда не уйду!" - подчеркнул Кадыров.

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