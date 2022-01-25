Журналист FoxNews Дуси сообщил, что Байден позвонил ему после инцидента и разрядил обстановку

Сотрудник FoxNews Питер Дуси, которого президент США Джо Байден ранее оскорбил, сообщил, что американский лидер позвонил ему после случившегося. Согласно последней информации, конфликт был исчерпан.
Питер Дуси отметил, что через час после инцидента Джо Байден позвонил ему на мобильный и сказал: "Ничего личного, приятель". Стороны согласились с тем, что надо двигаться дальше. Журналист заявил, что продолжит озвучивать вопросы, отличные от тех, что задают другие репортеры, на что президент США отметил, что его собеседник должен это делать.
Дуси заметил, что Байден разрядил обстановку, вследствие чего беседа прошла хорошо.
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