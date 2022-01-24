Сенатор Климов сообщил о попытках США сделать из Украины «анти-Россию»

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что военная помощь США Украине похожа на «подливание масла в огонь» гражданской войны у границ РФ.
«Такого рода "помощь" более похожа на подливание масла в огонь 8-летней гражданской войны у границ России с явными антироссийскими целями»,- высказал сенатор.
Климов отметил, что до 2014 года Вашингтон «помог» Киеву тремя миллиардами долларов сделать из Украины «анти-Россию» с той же целью.
Ранее политолог Иван Мезюхо назвал «провокацией» сообщения американских СМИ об отправке военнослужащих США в страны Прибалтики и Восточной Европы из-за напряжённой ситуации на Украине.
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