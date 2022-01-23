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Посол Украины Мельник заявил, что приветствует отставку главкома ВМС Германии Шенбаха

, 09:13 Источник: РИА "Новости"

Посол Украины Мельник заявил, что приветствует отставку главкома ВМС Германии Шенбаха
Флаг Украины, Mykola Tys / globallookpress.com

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев приветствует отставку командующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, заявившего, что Крым никогда вновь не станет украинской территорией.

Кай-Ахим Шенбах после своего высказывания о Крыме добровольно ушел в отставку. 

Андрей Мельник в рамках беседы с журналистами подчеркнул, что случившееся "ставит под вопрос" международный авторитет и надежность Германии, причем не только с точки зрения Киева. Посол добавил, что слова вице-адмирала повергли в глубокий шок украинскую общественность.

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