Посол Украины Мельник заявил, что приветствует отставку главкома ВМС Германии Шенбаха

Аргументы Недели → Политика 13+

23 января 2022, 09:13 Источник: РИА "Новости"

Флаг Украины, Mykola Tys / globallookpress.com

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев приветствует отставку командующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, заявившего, что Крым никогда вновь не станет украинской территорией.

Кай-Ахим Шенбах после своего высказывания о Крыме добровольно ушел в отставку.

Андрей Мельник в рамках беседы с журналистами подчеркнул, что случившееся "ставит под вопрос" международный авторитет и надежность Германии, причем не только с точки зрения Киева. Посол добавил, что слова вице-адмирала повергли в глубокий шок украинскую общественность.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости