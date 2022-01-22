Захарова назвала «спецоперацией» сообщение Bloomberg о просьбе Си Цзиньпина Путину не нападать на Украину во время Олимпиады

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22 января 2022, 20:33 Источник: Telegram

Мария Захарова, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «информационной спецоперацией» сегодняшнее заявление агентства Bloomberg о том, что глава КНР Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина «не нападать» на Украину во время зимней Олимпиады в Пекине.

«Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg» - написала Захарова в своем телеграм-канале.

«Я понимаю, что, судя по американским СМИ, Россия давно должна была «напасть». А мы все никак «не нападем», - заявила Захарова. По ее мнению, если от кого-то и ждать провокаций во время Олимпийских игр в Пекине, так это от «США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных».

Она напомнила о событиях в Грузии летом 2008 года.

«Для тех, кто тогда от души верил в американскую демократию, публикую новостной сюжет из Тбилиси от 9-10 июля 2008 года. Ровно за месяц до начала Олимпиады в Китае. Спустя год Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе 2008 г. под руководством экс-представителя ООН в Грузии Хайди Тальявини, созданная Евросоюзом для международного изучения причин конфликта, в своем докладе от 30 сентября 2009 г. постановила: войну начала Грузия».

«Так что ждем провокаций», - резюмировала она.

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