Рогозин назвал «опасным прецедентом для сотрудничества на МКС» отказ США выдать визу российскому космонавту Чубу

Аргументы Недели → Политика 13+

22 января 2022, 13:18

Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos/Globallookpress.com

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин негативно отнесся к отказу США выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу. Чиновник намерен запросить позицию NASA по этому инциденту.

«Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе какому-нибудь астронавту США, который направлялся в Звёздный Городок на подготовку к космическому полёту. То, что власти США сделали с въездной визой нашего космонавта,- опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции»,- написал он в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что США отказали в выдаче визы космонавту Николаю Чубу без объяснения причин.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в воскресенье вечером вылетел из Мельбурна в Дубай после аннулирования визы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости