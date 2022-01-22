Рогозин назвал «опасным прецедентом для сотрудничества на МКС» отказ США выдать визу российскому космонавту Чубу
22 января 2022, 13:18
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин негативно отнесся к отказу США выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу. Чиновник намерен запросить позицию NASA по этому инциденту.
«Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе какому-нибудь астронавту США, который направлялся в Звёздный Городок на подготовку к космическому полёту. То, что власти США сделали с въездной визой нашего космонавта,- опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции»,- написал он в своем Телеграм-канале.
Отмечается, что США отказали в выдаче визы космонавту Николаю Чубу без объяснения причин.
Ранее сообщалось, что первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в воскресенье вечером вылетел из Мельбурна в Дубай после аннулирования визы.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.