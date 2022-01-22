Аргументы Недели Политика 13+

Рогозин назвал «опасным прецедентом для сотрудничества на МКС» отказ США выдать визу российскому космонавту Чубу

, 13:18

Рогозин назвал «опасным прецедентом для сотрудничества на МКС» отказ США выдать визу российскому космонавту Чубу
Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos/Globallookpress.com

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин негативно отнесся к отказу США выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу. Чиновник намерен запросить позицию NASA по этому инциденту.

«Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе какому-нибудь астронавту США, который направлялся в Звёздный Городок на подготовку к космическому полёту. То, что власти США сделали с въездной визой нашего космонавта,- опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции»,- написал он в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что США отказали в выдаче визы космонавту Николаю Чубу без объяснения причин.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в воскресенье вечером вылетел из Мельбурна в Дубай после аннулирования визы. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Порошенко: полномасштабная война с Россией может начаться в любое время, в случае конфликта Украину атакуют ракетами

Порошенко: полномасштабная война с Россией может начаться в любое время, в случае конфликта Украину атакуют ракетами

Полномасштабный военный конфликт с Российской Федерацией может разгореться в любое время, в случае конфликта Украина будет атакована ракетами. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире

В мире