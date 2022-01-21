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Глава МВД Сербии Вулин заявил о подготовке покушения на президента страны Вучича

, 22:30 Источник: РИА "Новости"

Глава МВД Сербии Вулин заявил о подготовке покушения на президента страны Вучича
президент Сербии Александр Вучич, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава сербского МВД Александр Вулин заявил в пятницу, 21 января, что главарь одной из интернациональных преступных групп из Черногории готовил покушение на президента Сербии Александра Вучича.

Согласно последней информации Александра Вулина, Министерство внутренних дел Сербии 14 января получило от Европола оперативную информацию о подготовке покушения на жизнь Александра Вучича. После поступления вышеуказанных данных сербская контрразведка и полиция уже установили личности членов преступной группы.

Подчеркивается, что будет сделано все для защиты конституционного порядка и безопасности президента Сербии.

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