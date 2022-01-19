Сын бывшего замгенпрокурора РФ планировал застрелить судью из арбалета

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19 января 2022, 19:09 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

СКР по Московской области установил, что студент юридического факультета МГУ Николай Кондрат, приходящийся сыном бывшему замгенпрокурора РФ Ивану Кондрату, совершил целый ряд преступлений. Он заказал знакомому убийство своего водителя, а также готовил покушение на судью Московского арбитражного суда Елену Махалкину, которую предполагалось застрелить из арбалета. Помимо прочего его обвиняют в подготовке к убийству двух бизнесменов.



Шестого октября 2020 года в Подмосковье неподалеку от деревни Двуглинково местный житель обнаружил труп неизвестного мужчины. Приехавшие по вызову оперативники ни документов, ни мобильного телефона при убитом не нашли. Криминалисты установили, что мужчине было нанесено пять ножевых ранений. Выяснилось, что убитым был Кирилл Игитханян, работавший водителем у студента МГУ Николая Кондрата.



После изучения записи системы «Поток» и данных биллинга оперативникам удалось выйти на Никиту Мацнева, знакомого убитого. Он был задержан в самом конце 2020 года и признался в убийстве. Мацнев заявил, что выполнял указание Николая Кондрата. Тот, в свою очередь, обещал ему заплатить за ликвидацию своего водителя 10 тысяч долларов и 300 тысяч рублей. Никита Мацнев заключил досудебное соглашение, и на основании его показаний были задержаны Николай Кондрат и Григорий Воскресенский, обвиненный в пособничестве в убийстве. Воскресенский, по данным следствия, подвозил исполнителя к месту преступления, а затем помогал прятать тело, рассчитывая впоследствии получить за это от Никиты Мацнева 80 тысяч рублей.



По версии следствия, убийство водителя спровоцировал конфликт, произошедший осенью 2020 года, после того как Toyota Camry 19-летнего сына экс-замгенпрокурора была остановлена на Кутузовском проспекте совместным нарядом инспекторов ДПС и оперативников ФСБ. При проверке документов Кирилл Игитханян предъявил поддельное удостоверение сотрудника СКР, после чего его вместе с Николаем Кондратом доставили в отдел полиции. Опасаясь, что в ходе дальнейшего разбирательства водитель может рассказать о «противоправных эпизодах» в действиях Николая Кондрата, тот решил Кирилла Игитханяна устранить.



По информации следствия, Николай Кондрат планировал в 2020 году организовать покушения на судью Арбитражного суда Москвы Елену Махалкину и еще двух бизнесменов. Убить судью планировалось возле ее дома из арбалета. Мотивом для этого преступления следствие считает начатое к тому времени разбирательство в отношении матери Николая Кондрата, судьи столичного арбитража Елены Кондрат. В отношении неё в прошлом году было возбуждено уголовное дело. Елене Кондрат инкриминируется посредничество в передаче взятки для госпожи Махалкиной.



Известно, что следствие проверяло показания Никиты Мацнева о том, что Николай Кондрат планировал покушения на брянского губернатора Александра Богомаза, главу управы Таганского района Москвы Александра Мишакова, его заместителя Елену Танцюру, а также собственного дедушку. Эти сведения не подтвердились.





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