Захарова уличила Блинкена в двойных стандартах после его слов о невозможности обсуждения Украины без ее участия

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21 января 2022, 22:00 Источник: Telegram

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила госсекретаря США Энтони Блинкена в двойных стандартах относительно обсуждения проблем Украины и Белоруссии без участия вышеуказанных стран.

Мария Захарова заявила, что, по словам Энтони Блинкена, США настаивают на том, что нельзя обсуждать ситуацию по Украине без Украины, претензии к НАТО – без участия представителей альянса, а Европу – без европейских представителей.

"А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно?" – задалась вопросом дипломат и риторически поинтересовалась, можно ли распределять российский по Европе без участия России.

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