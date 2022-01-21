Президент Болгарии Радев назвал требования о неразмещении в стране войск НАТО неприемлемыми

Президент Болгарии Румен Радев заявил в пятницу, 21 января, что требование Российской Федерации о неразмещении на болгарской территории войск Североатлантического альянса является неприемлемым.
Румен Радев подчеркнул, что требование России о выводе сил НАТО с территории Болгарии не только неприемлемо, но и беспредметно. Президент страны добавил, что в стране нет постоянно дислоцированных контингентов союзников.
Политик уточнил, что суверенное решение о подобном постоянном присутствии или о временном решении остается за болгарскими властями. Радев также заметил, что София не принимает ультиматумов ни от кого.
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