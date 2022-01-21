Президент Болгарии Радев назвал требования о неразмещении в стране войск НАТО неприемлемыми

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21 января 2022, 21:40 Источник: РИА "Новости"

президент Болгарии Румен Радев, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Болгарии Румен Радев заявил в пятницу, 21 января, что требование Российской Федерации о неразмещении на болгарской территории войск Североатлантического альянса является неприемлемым.

Румен Радев подчеркнул, что требование России о выводе сил НАТО с территории Болгарии не только неприемлемо, но и беспредметно. Президент страны добавил, что в стране нет постоянно дислоцированных контингентов союзников.

Политик уточнил, что суверенное решение о подобном постоянном присутствии или о временном решении остается за болгарскими властями. Радев также заметил, что София не принимает ультиматумов ни от кого.

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