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Чехия планирует подарить Украине артснаряды калибром 152 миллиметра

, 21:01 Источник: Министерство обороны Чехии

Чехия планирует подарить Украине артснаряды калибром 152 миллиметра
Прага, pixabay.com

Министерство обороны Чехии планирует предложить кабмину обсудить вопрос о выделении Украине артснарядов калибром 152 миллиметра. Об этом сообщила сегодня руководитель ведомства Яна Чернохова.

Подчеркивается, что Минобороны Чехии намерено обсудить выделение украинской стороне матпомощи – военных материалов, а также техники для оперативных потребностей. Речь идет об артиллерийских снарядах калибром 152 миллиметра.

Яна Чернохова уточнила, что это был бы акт дарения со стороны чешских властей.

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