Зеленский заявил, что Канада выделит Украине помощь в размере 120 миллионов долларов

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21 января 2022, 19:43 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 января, заявил на своей странице в социальной сети, что власти Канады приняли решение выделить 120 миллионов долларов Киеву в качестве помощи.

Ранее сегодня премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна намерена предоставить Киеву кредит на сумму 120 миллионов долларов.

Владимир Зеленский впоследствии подчеркнул, что приветствует вышеуказанное решение властей Канады. По словам украинского лидера, сильная Украина является "залогом безопасности Европы". Политик добавил, что канадское руководство еще раз демонстрирует приверженность духу особого партнерства между двумя странами.

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