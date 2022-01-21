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Генсек ООН Гутерреш заявил, что недоверие между мировыми державами достигает апогея

, 19:13 Источник: РИА "Новости"

Генсек ООН Гутерреш заявил, что недоверие между мировыми державами достигает апогея
генсек ООН Антониу Гутерреш, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш вечером в пятницу, 21 января, заявил, что уровень недоверия между ведущими государствами мира доходит до наивысшей точки.

По словам генсека ООН, к настоящему моменту недоверие между мировыми державами достигает апогея, более того, пандемия коронавируса нового типа продолжает рушить жизни, надежды и планы людей по всему миру.

Антониу Гутерреш подчеркнул, что на планете растет неравенство, усиливается инфляция, прогрессирует климатический кризис. Кроме того, происходят жестокие конфликты и политические волнения.

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