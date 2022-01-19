Глобальное потепление статистически незначимо: чрезвычайная климатическая ситуация является воображаемой

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

19 января 2022, 16:51

Фото: pixabay.com

Набор данных Университета Алабамы в Хантсвилле, считающийся самым надежным набором о глобальной температуре, разработанным со спутников, показал, что глобального потепления вообще не было в течение последних семи лет. Об этом сообщает «Сlimate.news».

Основываясь на наборе данных HadCRUT4, статистически значимого глобального потепления не было более девяти лет — с августа 2012 года по октябрь 2021 года, пишет Кристофер Монктон.

Перед выводами поддерживаемая Организацией Объединенных Наций Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) уверенно заявила в своей первой оценке в 1990 году, что глобальное потепление является большой и климатической чрезвычайной ситуацией. Но, учитывая последовательность длительных периодов без глобального предупреждения, как показано в наборе данных HadCRUT4, можно с уверенностью сказать, что предупреждение МГЭИК далеко от истины.

«Сегодня климатической чрезвычайной ситуации не больше, чем в 2012 году, поэтому единственная причина для ее объявления сейчас заключается не в том, что это правда (поскольку это не так), а в том, что это политически целесообразно», — написал журналист и блогер Кристофер Монктон.

По словам Ментона, спутниковые измерения, проведенные Университетом Алабамы в Хантсвилле,которые он считает наиболее точными, показывают, что глобальные температурные пики постепенно снижаются с тех пор, как они впервые начали собираться еще в 1979 году. Это «Величайшее научное мошенничество всех времен», климатическое лобби, в которое входят государственные служащие как в Соединенных Штатах, так и в Соединенном Королевстве, вносит небольшие изменения в наборы климатических данных, чтобы снизить температуру в начале записи и повысить их позже, создавая впечатление, что планета постепенно нагревается. Сообщается на сайте «Natural News».

«Несмотря на то, что вы можете подумать, читая основную прессу, последние несколько лет в мировых температурах не были особенно хорошими для продолжения климатической тревоги», — пишет Фрэнсис Ментон для Manhattan Contrarian, разоблачая глобальное потепление и мошенничество с изменением климата как акты политического терроризма, предназначенные для реализации глобализма.

Самая последняя «экстремальная» температура +0,47 градуса Цельсия, которую НАСА, NOAA и многие другие ссылаются в качестве доказательства того, что мы только что пережили «самый жаркий» июнь за всю историю наблюдений, на самом деле ниже, чем пик +0,88 градуса. C который произошел в начале 2016 года. И этот пик +0,88 градуса. C в 2016 году был примерно на 33 процента ниже, чем тот, который был зафиксирован еще в 1979 году, показывая, что планета охлаждается, а не нагревается.

Таким образом, НАСА, по сути, лжет о климатических данных, чтобы продвигать повестку дня, что, вероятно, не станет сюрпризом, что большинство «новостей» о глобальном потеплении и изменении климата — это просто «бред собачий».

Политическое руководство на Западе, по словам Монктона, совершает экономическое самоубийство, поскольку оно позволило тратить впустую высокоэнергетические отрасли из-за страха перед воображаемым глобальным потеплением. «Целые отрасли промышленности уже были или скоро будут опустошены – добыча, распределение и генерация угля (и, следовательно, стали и алюминия); разведка и сжигание нефти и газа; транспортные средства внутреннего сгорания; и множество перерабатывающих отраслей, которые создадут безработицу и трудности для получателей дохода»,- написал он.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости