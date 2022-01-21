Блинкен заявил, что Байден готов к новой встрече с Путиным

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил в пятницу, 21 января, что лидер страны Джо Байден полностью готов встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Энтони Блинкен подчеркнул, что Джо Байден готов провести новые переговоры с российским коллегой, если это поможет "разрешению кризиса".
Глава Госдепа добавил, что Соединенные Штаты привержены разрешению разногласий с РФ посредством дипломатии, однако Вашингтон может дать быстрый и жесткий ответ, если российская сторона совершит "вторжение" на Украину.
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