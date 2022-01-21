Лукашенко выразил мнение, что к беспорядкам в Казахстане причастны зарубежные спецслужбы

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21 января 2022, 16:10 Источник: БелТа

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках разговора с представителями средств массовой информации в пятницу выразил мнение, что за событиями в Казахстане стоят зарубежные спецслужбы.

Александр Лукашенко заявил 21 января, что без спецслужб подобные скоординированные акции мгновенно не проводятся. "Почерк мы видим. И спецслужбы наши и российские, да и казахи, они видят этот почерк", – подчеркнул президент Белоруссии.

Политик также выразил мнение, что в свое время эта информация может быть обнародована.

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