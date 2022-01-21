Лукашенко предостерег Запад от попыток напасть на Союзное государство и заявил, что РФ и Белоруссию «победить невозможно»

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21 января 2022, 15:23 Источник: СБ Беларусь сегодня

президент Белоруссии Александр Лукашенко, President of Russia/Twitter.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 21 января, в рамках беседы с журналистами в ходе поездки в Брестскую область предостерег западные страны от попыток напасть на Союзное государство.

"Мы не хотим воевать. Ни мы, ни русские", – подчеркнул Александр Лукашенко, но добавил, что Москва и Минск выстраивают свою безопасность, чтобы защититься. Политик заявил, что если Россию и Белоруссию будут "не просто постоянно дергать", а разворачивать против двух стран армии и угрожать, то они "ломанут так, что мало не покажется".

"Нас невозможно победить", – заключил Александр Лукашенко.

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