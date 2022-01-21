Лавров назвал давлением слова генсека НАТО о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию

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21 января 2022, 12:23

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Рассматриваем высказывания генерального секретаря НАТО насчет готовности приема указанных стран в альянс как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции, с которыми нас связывают давние дружеские отношения, и чей действенный вклад как внеблоковых государств в формирование европейской безопасности мы высоко ценим»,- отметил дипломат.

Лавров добавил, что «в нынешнее турбулентное время» внеблоковый статус – «наиболее эффективный способ обеспечения государствами своей безопасности». МИД ожидает от НАТО обещанный письменный ответ на подготовленный РФ проект соглашения с альянсом.

Ранее Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» против Украины.

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